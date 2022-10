Loja Gazin em Epitaciolândia sorteia Seguro Premiado de R$ 25 mil para cliente

No mês de março deu início a uma intensa guerra entre as organizações criminosas (CV e B13), fato em que ocorreram diversos homicídios e tentativas de homicídio nesta cidade.

Um desses fatos se deu no dia 5 de abril passado na rua São Peregrino, no bairro Leonardo Barbosa, onde um triplo homicídio foi registrado no local. As vítimas Lucas Barbosa Bandeira (23), Wanderson Souza e Silva (18) e o menor André Gustavo Sales de Oliveira de 16 anos, tiveram suas vidas ceifadas por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Homens fortemente armados invadiram a residência afirmando serem policiais. Após entrar no local, os executaram com dezenas de tiros de pistola calibre .380.

Durante o trabalho da equipe de investigadores da delegacia de Brasiléia, se tomou conhecimento que no início da noite, antes dos fatos ocorrerem, um jovem foi levado a força do bairro Leonardo Barbosa por homens armados que chegaram em um veículo Chevrolet/Ônix, branco, afirmando serem policiais.

O jovem não apareceu em nenhuma das delegacias da região e posteriormente, descobriu-se que este havia sido levado por integrantes do CV para ser torturado, afim de colherem informações a respeito de pessoas e residências de integrantes da organização criminosa B13, no bairro Leonardo Barbosa.

Diante disso, às diligências seguiram e os investigadores identificaram que o veículo utilizado no sequestro do jovem e os homens que o levaram, foram os mesmos que na madrugada do dia 05/04, cometeram o triplo homicídio no bairro Leonardo Barbosa.

As investigações que contaram com apoio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DRACO) , Núcleo de Inteligência da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, concluíram que o grupo de integrantes do Comando Vermelho identificados como; Antônio André de Araújo, vulgo Alcides ou Seco, José Victor Silva de Souza, vulgo Zé Vitor, Cleudo Freitas Rodrigues, vulgo Telzinho ou Flog, Natanael do Nascimento Salgueiro, vulgo Natan, e o motorista de aplicativo Gabriel Sombra de Andrade, que se deslocaram de Rio Branco para Brasiléia após o filho de Antônio André de Araújo, vulgo Alcides ou Seco, ter sido vítima de integrantes do B13.

O jovem que não tem ligação nenhuma com o crime, teve sua casa invadida por faccionados do B13, que na verdade estavam em busca do vizinho que morava na casa lado e ao adentrarem na casa do filho de Alcides o agrediram, amarraram e furtaram bens do local, fato esse que chegou ao conhecimento de Alcides e despertou sua ira, onde o mesmo juntou sua “tropa” e desceu para Brasiléia para vingar o ocorrido, o que culminou na morte dos três jovens na madrugada do dia 05/04 no bairro Leonardo Barbosa.

Chegando em Brasiléia, Antônio André de Araújo e seu grupo, tiveram apoio de Adriano André de Araújo seu irmão. Adriano deu todo suporte ao grupo que por diversas vezes, durante o dia estiveram em sua casa no bairro Samauma I, além disso, forneceu armas para completar as que o grupo já havia trago da capital e por fim, após o crime, ainda se deslocou para Rio Branco em um veículo VW/Gol, de cor vermelha, indo na frente como ‘batedor’ enquanto seu irmão Antônio André e o grupo iam no veículo Chevrolet/Ônix, de cor branca atrás.

Durante esse trajeto, na volta para Rio Branco, Adriano foi abordado por uma equipe da PRF e teve o veículo revistado, mas, nada foi encontrado tendo em vista que as armas vinham com o grupo no carro atrás, dessa forma o veículo Chevrolet/Ônix em que estava seu irmão junto com os comparsas e as armas passaram pela barreira despercebidos.

Nesta semana, o último envolvido foi preso e levado para uma das celas da delegacia de Brasiléia, onde aguarda a decisão da justiça para ser transferido ao presídio estadual na Capital. Ao todo, foram quatro presos, um assassinado pelo próprio grupo e um está foragido para o estado do Rio de Janeiro (RJ), onde recebe guarida dos comparsas do grupo criminoso.

