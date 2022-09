Luta de boxe entre Anderson Silva e Jake Paul é anunciada para 29/10

Duelo entre ex-campeão do UFC e youtuber, marcado para acontecer em Phoenix (EUA), terá oito rounds e será disputado na categoria até 84,8kg

Jake Paul elogiou Anderson Silva e o chamou de “maior striker do UFC em todos os tempos”, além de mandar uma mensagem para seus críticos que, segundo ele, não acreditaram que ele enfrentaria o brasileiro no boxe.

– Anderson “Spider” Silva é o lutador mais versátil que o mundo já viu. Apenas um ano atrás ele dominou o campeão de boxe Julio Cesar Chavez Jr. e mostrou ao mundo porque ele é frequentemente mencionado como o maior lutador de todos os tempos. Todo especialista, do MMA ao boxe, disse que Jake Paul não lutaria com Anderson Silva. Eles disseram que Jake Paul tem medo de Anderson Silva e que Jake Paul perderia para Anderson Silva. Bem, para todos os descrentes, Jake Paul vai lutar com Anderson Silva. É uma honra ter a oportunidade de compartilhar o ringue com o maior striker do UFC em todos os tempos. No sábado, 29 de outubro, eu vou entrar com humildade no ringue, tocar luvas com uma lenda viva e fazer o melhor para exterminar o Aranha

Já Anderson Silva disse que este será o maior evento dos esportes de combate em 2022 e que entrará para a história.

– Eu sei que tudo na vida tem um propósito. Nada acontece por acaso. Então, agradeço a Deus pela minha saúde, pela minha família e meu time por me darem esta oportunidade de continuar fazendo o que eu mais amo. Acredito que será o maior evento de combate do ano e que realmente faremos história no esporte para sempre. Vejo vocês no dia 29 de outubro

Aos 47 anos de idade, Anderson Silva vem construindo uma carreira de sucesso no boxe. Após se aposentar do MMA, o Spider fez três lutas no esporte, obtendo três vitórias, contra nomes como Julio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de boxe), Tito Ortiz (ex-campeão dos pesos-meio-pesados do UFC) e Bruno Caveira.