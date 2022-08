Mãe confessa que matou os dois filhos e escondeu corpos por 14 dias em apartamento

Autoridades do Paquistão divulgaram neste sábado (27) que as tempestades que estão devastando o país nos últimos dias já causaram mais de 1.200 mortes. Ao menos 30 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingem a nação asiática.

Segundo a Autoridade Provincial e Nacional para Gerenciamento de Desastre (PDMA e NDMA, nas siglas em inglês), 10 milhões de paquistaneses estão desabrigados. Cerca de 1 milhão de casas foram varridas pelas chuvas que fizeram o nível dos rios subir a patamares históricos.

The worst flood ever in Pakistan happening right now.

33 mil people affected.

784% above normal rainfall.

This video is shocking.

Watch the buildings getting taken out.

