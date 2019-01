A jovem tarauacaense ivanir Oliveira Ramalho, 18 anos, está desaparecida nas águas do Rio Tarauacá, região do Amazonas. De acordo com familiares, o barco em que viajava com sua bebê recém-nascida, colidiu com outra embarcação que trafegava na contra-mão, por volta de 1 hora da madrugada de quarta-feira e naufragou.

“Minha irmã morava em Rio Branco, viajou para a cidade de Envira e de lá estava indo morar na cidade vizinha de Eirunepé quando aconteceu essa tragédia. na hora da batida ela estava deitada numa rede com a bebê dentro do batelão. Além de estar dormindo, não sabia nadar” disse sua irmã Verônica.

Haviam mais 5 pessoas no barco e somente Ivanir se afogou. Os demais conseguiram nadar e se salvar.

Até o fechamento dessa matéria ainda não se tinha notícia se o corpo já havia sido encontrado. “Ela estava muito feliz, pois, seu sogro havia construído uma casa para ela mais o marido. Ela disse para nossa mãe que finalmente iria morar numa casa própria e deixaria de estar sofrendo nas casas dos outros”, concluiu a irmã.

Os pais de Ivanir ainda moram em Tarauacá, logo pós a rotatória do Bairro do Triângulo.

Por Accioly Gomes

