“Ele não era mau, ele nunca matou, nunca roubou só era usuário de droga”, disse a mãe

A mãe do Ilgner Dantas Cardoso, de 23 anos, desaparecido desde domingo (25), fez um apelo desesperado, por meio de um vídeo, pedindo para que quem o matou, devolva o corpo do filho para que ela possa realizar o velório.

Chorando e bastante abalada, Ana Paula, como ela se identifica, implora pelo corpo do jovem, justificando que não quer o mal dos que o mataram e que o filho não seria um homem mau, somente um usuário de drogas. Pede ainda para que os filhos, em geral, escutem os conselhos dos pais, alertando para o que aconteceu com o próprio filho, que foi brutalmente espancado e assassinado pela facção criminosa.

“Meu nome é Ana Paula, eu sou mãe do jovem que ‘tá’ desaparecido e que mataram brutalmente. Eu vim aqui pedir, se vocês que tiverem feito isso tiverem aqui me ouvindo, dê o corpinho do meu filho ‘pra’ eu sepultar. Ele não era mau, ele nunca matou, nunca roubou, só era usuário de droga. Gente, porque vocês fizeram Isso com meu filho, eu só peço que dê o corpinho dele, não tô desejando o mal, só quero que dê o corpinho dele”, falava enquanto chorava no vídeo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (Dhpp), que segue nas buscas pelo corpo de Ilgner, que ainda está desaparecido.

Comentários