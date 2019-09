Por enquanto, ninguém foi preso; o caso deverá ser investigado

Mais um homicídio foi registrado no Estado do Acre. Desta vez, a vítima foi Maria Enilsa Pereira, de 39 anos, que acabou sendo executada a tiros, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações repassadas por populares, Maria Enilsa, foi morta após tentar impedir a execução do filho. Os criminosos acabaram executado a mulher no momento em que ela entrou na frente do filho.

A Polícia Militar da região não conseguiram prender os criminosos. O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado e encaminhou o corpo para os devidos procedimentos cadavéricos. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

