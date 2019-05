A Prefeitura de Brasileia preparou uma linda comemoração para as mães do município na praça Hugo Poli na tarde deste sábado, dia 11. O espaço foi especialmente decorado para receber com carinho as mamães.

Um dos lugares mais procurados foi o ambiente preparado para fotografias, onde elas puderam eternizar esse momento com os filhos e familiares. Apresentações com artistas locais, muita música e poesia, além do sorteio de prêmios também animaram as mamães.

A prefeita Fernanda Hassem, que cuidou de cada detalhe da homenagem, diz que a atividade é um presente antecipado é muito merecido para as mães do município.

A praça ficou repleta de populares que aprovaram a iniciativa da prefeitura.

Apoiadores: Deputada Maria Antônia, Ex-prefeito Dêda, Arte-Festa, Deputado Manoel Moraes, vereador Rogério, Ronsy, Moreira, Luciana, Saboia, Armazém Paraíba, Estilos Malharia, Ecoacre 99,5, Mimos de Madame.

