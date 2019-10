Mailza também participou da cerimônia de Promoção de Sargentos da Polícia Militar

A senadora Mailza Gomes (Progressistas/AC) participou nesta sexta-feira, 11, da Promoção de Sargentos da Polícia Militar e entrega de equipamentos de segurança, que incluem 6 viaturas tipo camionete para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e 10 carros para a Polícia Civil. Mailza também participou da cerimônia de Promoção de Sargentos da Polícia Militar. 477 cabos foram promovidos à 3° sargento da PM/ACRE. O investimento em veículos, aeronave e equipamentos ultrapassam R$ 6 milhões.

No evento, que aconteceu na esplanada do Palácio Rio Branco, foram entregues pelo governador Gladson Cameli armas, munições, fardas, mochilas especiais, capacetes e o helicóptero Harpia 03, avaliado em R$ 4 milhões. Em menos de um ano esta é a segunda aeronave que o governo consegue para o estado a custo zero.

A parlamentar destacou o esforço do governador em solucionar o problema da segurança, pontuou ser importante dar atenção nessa área e frisou que a bancada federal e o governo estão unidos em prol do Acre. “Parabenizo Gladson pelo seu comprometimento com a segurança pública. Não se trata de simples entrega de viaturas ou de armamento. Isso o Estado assistiu acontecendo em diversos governos. A diferença, agora, é que existe estratégia de segurança pública no combate à criminalidade e prevenção, e consequentemente, melhoria na vida do cidadão. A entrega desses equipamentos aos policiais da região vai proporcionar mais condições de trabalho, impactando na qualidade da segurança pública”, disse à parlamentar.

Mailza também parabenizou os novos promovidos e destacou ser uma ocasião muito significativa na vida desses policiais, que vão contribuir para a segurança da população. O evento contou com a presença do secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cezar Rocha dos Santos; do delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel; da defensora chefe da Defensoria Pública Estadual (DPE/AC), Roberta de Paula Caminha; do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma; da desembargadora Denise Bonfim e populares.

Comentários