Senadora apresentou a importância da construção de uma estrada de acesso aos municípios de Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo e Jordão, cujo acesso é somente marítimo ou aéreo

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) esteve nesta quarta-feira (16) na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) com o diretor de projetos do órgão, Luiz Guilherme. Também esteve presente o secretário estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEINFRA), Thiago Caetano. A reunião foi pautada pela busca de recursos e apresentação de projetos de obras estruturantes do estado: conclusão da ponte sobre o Rio Madeira, reconstrução da BR-364, Contorno Rodoviário de Brasiléia e Epitaciolândia, restauração da BR-317 e construção de rodovias para acesso aos municípios distantes – Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Jordão e Marechal Thaumaturgo. Na ocasião, Mailza defendeu a construção da rodovia, que possibilitará o desenvolvimento da região com a interligação dos municípios, cujo acesso é somente marítimo ou aéreo.

Rodovia para os municípios distantes

Com relação à rodovia de acesso aos municípios distantes, Mailza lembrou que esse é um sonho antigo dos moradores “Apresentamos ao diretor o quanto essa estrada é importante e vai facilitar a locomoção via terrestre. Já existe um projeto em andamento para construção e vamos continuar lutando para a concretização desse sonho”, destacou.

Pensando na infraestrutura logística do Acre, Mailza também reiterou que os novos investimentos em mobilidade urbana para o Acre vão trazer desenvolvimento e garantiu que os acreanos podem esperar por mais obras do Governo do Estado “Nosso governador tem olhado com carinho para os municípios. Em parceria com o governo, DNIT e Seinfra, vamos construir grandes obras”, frisou a parlamentar.

Ponte Rio Madeira

Sobre a conclusão da ponte do Madeira, cujo projeto de ampliação de 400 metros está quase pronto, Guilherme explicou a Mailza que, para acelerar os trabalhos, a área a ser construída deverá ser qualificada como Obra de Arte Especial, o que dispensa nova licitação e poderá ser feita em forma de aditivo, faltando apenas aprovação da diretoria executiva. A previsão de inauguração está prevista para este ano. A ponte, que ligará o estado de Rondônia ao Acre, terá um km de extensão, vão livre de 170 metros e 19 metros de altura. O projeto está orçado em R$ 128 milhões.

Anel Viário de Brasiléia/Epitaciolândia

Com o anel viário, a BR-317 terá um novo traçado, contornando as cidades de Epitaciolândia e Brasileia. Os investimentos para construção estão previstos pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Orçada inicialmente em R$ 50 milhões, segundo o DNIT, com os ajustes, o custo total pode chegar a R$ 100 milhões. No encontro, o diretor assegurou que o Anel Viário do Alto Acre é prioridade no governo e ficou de fazer uma visita na BR 364 ainda este ano.

