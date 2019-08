Em Brasília, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre), pediu ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, celeridade na liberação dos recursos do Anel Viário entre Brasileia e Epitaciolândia, solicitou recursos para a recuperação das BRs 364 e 317 e também informações da conclusão da ponte sobre o rio Madeira. A audiência teve a presença do representante do Governo do Estado do Acre em Brasília, Ricardo França, diretor Executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), André Kuhn, e do coordenador geral de Desenvolvimento e Projetos, Rodrigo Portal.

De acordo com a senadora Mailza Gomes, as pautas de infraestrutura do Acre também precisam ser prioridades do governo federal. “Ministro sei do empenho do governo federal em ajudar o nosso Acre, por isso destaco que precisamos urgentemente liberar recursos para a construção do Anel Viário entre Brasileia e Epitaciolância. A população do Alto Acre clama por essa obra”, explicou a senadora.

Ponte sobre o rio Madeira

O ministro destacou para a senadora Mailza Gomes que os recursos estão garantidos, as obras da cabeceira estão aceleradas e a previsão da conclusão da ponte é para este ano. A parlamentar aproveitou a oportunidade e também convidou o ministro e o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre para participarem da visita técnica na ponte sobre o rio Madeira que está prevista para o final de setembro com a presença do senador Marcos Rogério (DEM-RO) que preside a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), o governador Gladson Cameli e a bancada federal.

