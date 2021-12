Maioria das acreanas mudaria planejamento se soubessem das dificuldades da gravidez

As obras da última etapa do novo Pronto-Socorro de Rio Branco seguem dentro do cronograma estabelecido pelo governo do Acre. Neste sábado, 11, o governador Gladson Cameli realizou vistoria técnica no local e aproveitou a oportunidade para dialogar e agradecer o empenho dos operários.

O prédio possui dois pavimentos e contará com mais 58 leitos de enfermaria no maior hospital de urgência e emergência do estado. Com investimento de R$ 9,4 milhões, a construção será, finalmente, encerrada na gestão de Gladson Cameli após ser iniciada há mais de doze anos. Essa é mais uma demonstração de respeito do governador com a Saúde pública e compromisso com a população acreana.

A melhoria e modernização da rede hospitalar do Estado são prioridades para Cameli. Em sua fala, o chefe do Executivo destacou os inúmeros avanços alcançados nos últimos anos na área da Saúde.

“A verticalização do Pronto-Socorro é o maior exemplo. Essa obra estava parada há mais de uma década e conseguimos, com muita determinação, concluí-la em agosto de 2019. Hoje, está funcionando e muito nos ajudou a salvar vidas nessa pandemia. Temos também o Into e os hospitais do interior. A nossa população merece atendimento digno e de qualidade”, afirmou Cameli.

Atualmente, os trabalhos na nova ala se concentram no acabamento externo da fachada, instalação da rede elétrica e janelas, canalização dos dutos dos condicionadores de ar e pintura do prédio.

