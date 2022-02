Maioria do TJ do Acre decide que lei que transfere servidores do Igesac para Sesacre deve ser suspensa

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), realizou nesta quarta-feira, 16, no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, uma palestra com o advogado Jonathan Donadoni voltada aos jornalistas que escrevem para o site Agência de Notícias e convidados.

O encontro tratou como deve ser conduzida a publicidade institucional, principalmente no aspecto da impessoalidade. Foto: José Caminha/SecomO profissional explicou como deve ser conduzida a publicidade institucional, baseada no art. 37 da Constituição Federal. Também foram discutidas as condutas vedadas aos atores do pleito eleitoral.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, ressaltou a importância de os comunicadores conhecerem mais os aspectos jurídicos envolvidos: “Sabemos que a comunicação pública tem que ser impessoal e, para não cometer nenhum erro, com inadequações ou excessos que possam prejudicar as ações do governo, resolvemos promover esse encontro para elucidar a questão”.

Nayara Lessa, secretária de Estado de Comunicação. Foto: José Caminha/SecomA porta-voz do governo, Mirla Miranda, parabenizou iniciativa da realização da palestra e destacou a importância das informações repassadas a todos os presentes. “A lei eleitoral é muito específica, mas também deixa alguns ambientes de dúvida que podem levar o repórter ao erro, ou o próprio publicitário, então este é o ambiente propício pra gente tirar todas as dúvidas”, analisou.

Para o palestrante Jonathan Donadoni, a realização do evento trará maiores avanços na área da comunicação governamental. “Nossa exposição abordou os campos civil e eleitoral do Direito, para trazer uma melhoria da qualidade da comunicação institucional do Estado”, relatou.

Carol Lamar, repórter da assessoria de comunicação da Fundação Elias Mansour, avaliou: “Achei a palestra superimportante, tanto para atualizar assessores antigos quanto novos”.

Já para Cleide Elisabeth Santos, assessora de comunicação do Depasa, “são orientações de extrema importância para quem trabalha com produção de conteúdo, auxiliando na hora de compor o material, principalmente no que diz respeito às redes sociais”.