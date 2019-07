Mais 2,4 mil servidores recebem o atrasado do 13° salário de 2018 nesta sexta-feira

Desde o mês de fevereiro o governo Gladson Cameli está quitando a dívida herdada.

Com vídeo de Marcus José

A sexta parcela do cronograma de pagamento do passivo com décimo terceiro, que não foi pago aos servidores estaduais na gestão anterior, já está na conta do funcionalismo público. Desde o mês de fevereiro o governo Gladson Cameli está quitando a dívida herdada.

Nesta sexta-feira, 19, cerca de 2.460 servidores serão beneficiados. Até o mês de junho, mais de 79% dos funcionários já havia recebido o valor correspondente à metade do décimo terceiro referente a 2018. No pagamento desta parcela foi investido mais de R$ 7 milhões.

O cronograma prevê o pagamento de todo o funcionalismo até outubro. De acordo com a Casa Civil a quitação da dívida só está sendo possível em razão das medidas de austeridade adotadas pelo governo, como por exemplo, a reforma administrativa. Até o fim do ano, a atual gestão deve economizar R$ 90 milhões. O montante para o pagamento do décimo terceiro é fruto do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e da arrecadação da receita estadual.

“Assumimos o compromisso e estamos quitando a dívida deixada pelo governo anterior, demonstrando nosso compromisso com a valorização do servidor. Ainda iremos arcar com o pagamento de mais de seis mil servidores até outubro”, destacou a secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice de Araújo.

Comentários