Mais de 100 aprovados do ISE estão com Covid e podem ser eliminados do teste físico

Dos 532 candidatos aprovados para o teste de aptidão física referente ao último concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), mais de 100 estão contaminados pelo novo coronavírus e temem a desclassificação no teste físico, marcado para 31 de janeiro.

Por esse motivo, o presidente do Sindicato da categoria, Nonato Santos, pretende ingressar com um mandado de segurança com o intuito de adiar o teste físico para outra data.

De acordo com Santos, cerca de 20% dos candidatos chamados para o teste de aptidão física testaram positivo para a Covid-19 e se a data de 31 de janeiro marcada pela Banca Gestora for mantida, mais de 100 ficarão de fora.

Apesar no número de vagas disponíveis ser de 240, o Governo do Estado convocou 532. “Acredito que a Banca Gestora seja sensível ao nosso pleito e remarque o TAF para outra data. Tanta gente não poder ser prejudicada”, concluiu o sindicalista.

Os candidatos que testaram positivo para a doença estariam hospitalizados ou isolados em casa.

