Cerca de 140 veículos com restrição de roubo ou furto se encontram na Unidade de Parqueamento do Departamento Estadual de Transito do Acre (Detran/AC) aguardando resgate dos proprietários. Segundo o órgão, todos foram recuperados por meio das forças conjuntas do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), no Acre. Há veículos resgatados desde 2014 no pátio do Detran.

Para resgatar o veículo, o proprietário ou procurador deve comparecer ao Depósito de Veículos Removidos da Unidade de Parqueamento do Detran no Acre, situado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, bairro Jardim Manoel Julião, em Rio Branco. Lá, o atendimento é das 8h às 17h.

Para dar início ao processo de recuperação do veículo, o proprietário deve apresentar documento de identificação com foto e o Boletim de Ocorrência registrado na época em que aconteceu o roubo ou furto.

O órgão garante que já enviou correspondência para os endereços que constam no sistema, solicitando que as pessoas recuperem seus bens. No entanto, há situações em que não há alguém para receber o aviso ou o endereço que consta está desatualizado.

Para verificar o chassi, placa e a data em que o veículo foi apreendido e levado ao Detran, acesse o link: https://www.agencia.ac.gov.br/veiculos-roubados-e-furtados-recuperados-pelas-policias-aguardam-resgate/.