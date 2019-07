Gladson garante que mais de mil empregos serão gerados no ramo da construção até o fim de 2019

ASCOM

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu na terça-feira, 2, empresários do setor da construção civil para apresentação do cronograma de obras que será executado a partir deste ano em vários municípios.

As obras, em sua maioria, estavam paralisadas desde a gestão passada. Ao todo são 123 benfeitorias que serão retomadas em breve e que devem ser concluídas até o fim de 2019. A estimativa é que 1,1 mil empregos diretos sejam gerados apenas na construção civil.

“Entendemos a importância da construção civil para o nosso Estado e precisamos retornar com as obras que estão paradas porque não podemos perder nem um dia do nosso verão. Desta forma, vamos reaquecer a nossa economia e gerar muitos postos de trabalho para o nosso povo”, argumentou o governador.

Cameli anunciou ainda aos empresários que os processos licitatórios devem passar por mudanças. A proposta é que cada secretaria fique responsável por suas próprias licitações, tornando os procedimentos menos burocráticos.

De acordo com a secretária de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Maria Alice Araújo, somente no Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) somam 42 contratos no valor de R$ 99 milhões.

A gestora da pasta lembrou que as operações de crédito realizadas por administrações passadas para investimentos em infraestrutura são extremamente complexas e que um dos principais desafios diz respeito à elaboração de projetos para a captação de recursos.

Durante sua fala, o secretário de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), Thiago Caetano, explanou sobre as perspectivas de grandes obras que estão em fase de estudo.

“Temos as orlas de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, os viadutos na Corrente e na Avenida Ceará, novo contorno viário de Rio Branco passando pela parte alta da cidade, pontes, aeródromos e construção de habitações populares no interior”, explicou Caetano.

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Acre (Sinduscon), Carlos Afonso, o setor enfrenta uma série crise e a sinalização da gestão estadual na retomada de obras será fundamental para o reaquecimento da economia e geração de postos de trabalho.

O anúncio também foi recebido com muita empolgação pelo empresário João Albuquerque. “Sabemos que a situação econômica em todo o Brasil não é das melhores, mas acreditamos que após essa reunião, a situação vai mudar para melhor”, comemorou.

