143 candidatos a deputado federal e estadual ainda não prestaram contas de campanha das eleições deste ano ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). O prazo final para entrega foi o dia 6 de novembro.

O candidato omisso ficará impedido de obter a certidão de quitação eleitoral por 4 anos (tempo de duração do mandato ao qual concorreu) caso as contas forem julgadas não prestadas. Sendo assim, o candidato não poderá se candidatar nos próximos dois pleitos.

No caso de candidatos e diretórios regionais de partidos, as prestações de contas devem ser encaminhadas ao TRE-AC através do Sistema de Prestação de Contas (SPCE). A documentação e outras informações, todavia, devem ser gravadas em mídia e entregues diretamente no Tribunal.

Abaixo, a relação dos candidatos inadimplentes:

Nome Cargo Partido Nº ADRIANO JOSÉ CALDAS AGUIAR CAMPELLO Deputado Federal 17 – PSL – Partido Social Liberal 1777 ANA PAULA BATISTA POZENATTO Deputado Federal 70 – AVANTE – AVANTE 7077

ANDRESA DA SILVA CASTRO BARROS Deputado Federal 27 – DC – Democracia Cristã 2722 CLEIDE MARIA FERREIRA DE ARAUJO Deputado Federal

12 – PDT – Partido Democrático Trabalhista 1277 CRISTOVAM PONTES DE MOURA Deputado Federal 12 – PDT – Partido Democrático Trabalhista 1255 DANIELA PAIVA DE OLIVEIRA Deputado Federal

17 – PSL – Partido Social Liberal 1712 ELDO PONTES HALL Deputado Federal 70 – AVANTE – AVANTE

7001 EMILIO VIRGILIO LIMA DE OLIVEIRA Deputado Federal

33 – PMN – Partido da Mobilização Nacional 3333 FELIPE RIBEIRO DA SILVA LIMA Deputado Federal 27 – DC – Democracia Cristã

2713 FRANCISCO ANTONIO LIRA DA SILVA MONTEIRO Deputado Federal

28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 2828

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO Deputado Federal 27 – DC – Democracia Cristã 2727 JOÃO DOS SANTOS MATIAS MORAIS Deputado Federal 70 – AVANTE – AVANTE 7010 JOSE BIBIANO DE QUEIROZ Deputado Federal 51 – PATRI – Patriota 5127 JOSE EDIMAR SANTIAGO DE MELO JUNIOR Deputado Federal 36 – PTC – Partido Trabalhista Cristão 3611 MARIA DO SOCORRO FIRMO DA SILVA Deputado Federal 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 2800 MICHELA BATISTA LACERDA Deputado Federal 17 – PSL – Partido Social Liberal 1700 RAQUEL GLEYCIANE SANTOS DE SOUZA Deputado Federal 13 – PT – Partido dos Trabalhadores 1377 TATIANI DE SOUZA STARKE Deputado Federal 70 – AVANTE – AVANTE 7000





Nome Cargo

Partido Nº ALCINDO OLIVEIRA NASCIMENTO Deputado Estadual 20 – PSC – Partido Social Cristão 20666 AMANDA LIMA DE OLIVEIRA Deputado Estadual

27 – DC – Democracia Cristã 27900 AMELIA BATISTA DE ARAUJO Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23100 ANA ALICE PINTO SIMAO Deputado Estadual 20 – PSC – Partido Social Cristão 20010 ANDRESSA JULIANA DE MELO MOUSSE Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28888 ANTONIO CARLOS MOREIRA ALVES Deputado Estadual 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade 77111 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17999 ANTONIO CARLOS FERREIRA PORTELA Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45045 ANTONIO NIZOMAR DOS SANTOS Deputado Estadual 15 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro 15131 ARLAND GURGEL DE MELO SILVA Deputado Estadual 20 – PSC – Partido Social Cristão 20777 AROLDO MONTEIRO RODRIGUES Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45444 ARTEMILSON OLIVEIRA VIANA Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28555 AUDER LIMA GUIMARÃES Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45500 BRUNA FERNANDA DE SOUZA ALVES Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11123 BRUNA MENEZES BRITO DO NASCIMENTO Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17077 CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45777 CARLOS ALBERTO PEREIRA RODRIGUES Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28120 CLEIDISON DE JESUS ROCHA Deputado Estadual 15 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro 15258 CLEVERTON MONTE DO NASCIMENTO Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11100 COSME DE SOUZA LEITE Deputado Estadual 44 – PRP – Partido Republicano Progressista 44600 DAVID SOUZA CORREIA Deputado Estadual 33 – PMN – Partido da Mobilização Nacional 33456 DEINIFRANCE DOURADO FRANÇA Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11190 DHUNA GUILHERMINA DA SILVA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27385 DJANAIRA RODRIGUES DA COSTA Deputado Estadual 36 – PTC – Partido Trabalhista Cristão 36123 EDINALDO FERNANDES DE SOUZA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27777 EDITH MONTES DO NASCIMENTO DE QUEIROZ Deputado Estadual 15 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro 15133 EDSON ASSIS DE ARAUJO Deputado Estadual 10 – PRB – Partido Republicano Brasileiro 10789 EDVANIO DA SILVA BARBOSA Deputado Estadual 90 – PROS – Partido Republicano da Ordem Social 90123 ELCIDA MARIA VASCONCELOS Deputado Estadual 20 – PSC – Partido Social Cristão 20111 ELY ALVES VIEIRA Deputado Estadual 44 – PRP – Partido Republicano Progressista 44123 EMERSON AMORIM DE FREITAS Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45122 EMILDISON DOS SANTOS DANIEL Deputado Estadual 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro 40150 ENOQUE DE FRANÇA LIMA Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28178 EVA DO CARMO MATOS DA SILVA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27800 FABIO ALEXANDRE MARCHESI SOLER Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45321 FELIPE CARDOSO MARTINS LIMA Deputado Estadual 25 – DEM – Democratas 25222 FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO BASTOS Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45001 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17345 FRANCISCO CRISTIANO SOUZA BORGES Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28234 FRANCISCO DAS CHAGAS AMORIM DE LIMA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27131 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE LIMA Deputado Estadual 20 – PSC – Partido Social Cristão 20222 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FURTADO Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23333 FRANCISCO JOSE QUINDERE Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27027 FRANCISCO LOPES PESSOA Deputado Estadual 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro 40999 FRANCISCO ROQUE DA COSTA Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17017 FRANESI DA SILVA RIBEIRO Deputado Estadual 25 – DEM – Democratas 25220 GIZELDA MARIA DA SILVA SILVEIRA NEPOMUCENO Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11119 GLEISON SOUZA DA CRUZ Deputado Estadual 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade 77112 HAYDA FERREIRA GUERRA Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11789 HIDSON DA COSTA MORAES Deputado Estadual 25 – DEM – Democratas 25789 HUENDSON DE MELO QUEIROZ Deputado Estadual 90 – PROS – Partido Republicano da Ordem Social 90888 ISAÍAS FERREIRA JUNIOR Deputado Estadual 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade 77333 IVONE PORTELA DA COSTA Deputado Estadual 20 – PSC – Partido Social Cristão 20001 JANAYRA DA SILVA VASCONCELOS Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27344 JEAN DAMASCENO LIMA Deputado Estadual 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro 40888 JEREMIAS CUNHA DE FRANÇA Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45007 JOAQUIM LIRA DE CARVALHO Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11234 JOSE ANTONIO CORDOVIL Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23456 JOSÉ CARLOS DOS ANJOS FERNANDES Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45325 JOSE EGLE OLIVEIRA REBOUÇAS Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23999 JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11112 JOSE MARIA SILVA DE ARAUJO Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17127 JOSE MASTRANGELO FILHO Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23444 JOSE NILTON MELO DE OLIVEIRA Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23222 JOSE ORLEILSON SERAFIM DA SILVA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27444 JOSÉ RIBAMAR COSTA Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11222 JOSE SOARES PACHECO Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45120 JOSE VICTOR MESQUITA CASTRO Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27001 JOSÉ VIEIRA TORRES Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11321 JOZIAS SILVA Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23000 JURANDIR FERREIRA DA SILVA Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45125 KEDMA ABIGAIL ALVES DA SILVA Deputado Estadual 13 – PT – Partido dos Trabalhadores 13007 LAURO CAVALCANTE DE ANDRADE JUNIOR Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27007 LUANA BRITO DE OLIVEIRA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27010 LUCAS OLIVEIRA BEZERRA Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17400 LUCINEIA FERREIRA DA SILVA Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28999 LUCINEIA MENEZES GALVÃO Deputado Estadual 51 – PATRI – Patriota 51051 LUIZ GONZAGA RIBEIRO DA SILVA Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17193 MACICLEIA BRITO FERREIRA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27966 MANOEL CESAR VILACIO Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 55055 MANOEL DE SOUZA BRITO Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11001 MANOEL GOMES DA SILVA Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11999 MARCELO GOMES DO NASCIMENTO Deputado Estadual 36 – PTC – Partido Trabalhista Cristão 36999 MARCIO HELENO SCHIAVO SIMOES Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17000 MARCO AURÉLIO GUILHERME FLORES Deputado Estadual 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro 40133 MARIA DAS CANDEIAS DOS SANTOS LIMA Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17190 MARIA DE FÁTIMA SORIANO DA SILVA Deputado Estadual 31 – PHS – Partido Humanista da Solidariedade 31331 MARIA SOUSA ANDRADE Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11888 MARIO GERSON BARBOSA DA SILVA KAXINAWA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27899 MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DE ARAUJO Deputado Estadual 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade 77800 MAURICIO HOHENBERGER Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17777 MOISE PEREIRA XAVIER Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23110 NÁGELA ROBERTA LIMA BARDALLES Deputado Estadual 77 – SOLIDARIEDADE – Solidariedade 77877 NAIRA DE SOUSA BARBOSA Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11011 NESIO MENDES DE CARVALHO Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45145 NILTON CEZAR GOMES DE ARAUJO DA SILVA Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28000 PAULINO BATISTA DE MEDEIROS Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23111 PAULINO DE ALMEIDA LIMA NETTO Deputado Estadual 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro 40364 PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA Deputado Estadual 12 – PDT – Partido Democrático Trabalhista 12347 RAFAEL DA SILVA CAVALCANTE Deputado Estadual 35 – PMB – Partido da Mulher Brasileira 35321 RAFAEL SOUZA DA SILVA Deputado Estadual 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro 40444 RAIANE ALVES DE SOUZA Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17212 RAIMUNDO MACIEL TELES Deputado Estadual 23 – PPS – Partido Popular Socialista 23555 RAIMUNDO NONATO CELESTINO DA SILVA Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45999 RAIMUNDO NONATO FERREIRA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27000 RILHAENE APARECIDA JIALDI FREZE Deputado Estadual 51 – PATRI – Patriota 51353 RIZANE DE SOUZA ALENCAR Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45666 ROSILENE RIBEIRO BERNALDO Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28001 ROSIMILSON FERREIRA DE ARAUJO Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28190 ROSINEI CIRIACO DE QUEIROZ RAMOS Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17123 RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA Deputado Estadual 25 – DEM – Democratas 25128 RUBERLÂNDIA LOPES DE CAMPOS Deputado Estadual 11 – PP – Progressistas 11678 RUYTER TOME ROCHA FILHO Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27888 SARA GALVÃO DIAS Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45789 SAULO GADELHA PESSOA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27999 SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA Deputado Estadual 28 – PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28456 SEBASTIÃO PEDRO REDA Deputado Estadual 17 – PSL – Partido Social Liberal 17177 SERGIO CASTAGNA JUNIOR Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27327 SILVIA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO Deputado Estadual 45 – PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 45450 TATIANI DE SOUZA STARKE Deputado Estadual 70 – AVANTE – AVANTE 70000 THAIS CRISTINA DA COSTA GRAÇA Deputado Estadual 27 – DC – Democracia Cristã 27222 THAMIRYS RIBEIRO ANDRADE Deputado Estadual 33 – PMN – Partido da Mobilização Nacional 33123 UZIR SANTOS DE LIMA Deputado Estadual 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro 40120 WESLEY CARVALHO SILVA Deputado Estadual 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro 40300 ZILDA TOMÁS DA COSTA Deputado Estadual 40 – PSB – Partido Socialista Brasileiro

