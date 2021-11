Mais de 2 mil advogados estão aptos a votar nas Eleições da OAB/AC nesta sexta-feira, 19

As eleições para escolha da gestão da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) no triênio 2022-2024 serão realizadas nesta sexta-feira, 19 de novembro, das 8h às 17h. De 3.459 advogados ativos, 2.266 estão aptos a votar para a escolha de diretores e conselheiros que representarão a maior classe de carreira jurídica do País.

Duas chapas concorrem ao pleito da Seccional e mais duas à Subseção Vale do Juruá. Na Seccional, disputam a chapa 7, “Muitas vozes, uma só OAB”, liderada por Rodrigo Aiache e Socorro Rodrigues; e a chapa 10, “Uma Ordem para todos”, com Erick Venâncio e Marina Belandi. Já na Subseção, sediada em Cruzeiro do Sul, as chapas com os mesmos nomes são representadas por Rafael Dene e Carlos Bergson (chapa 7), e Ocilene Alencar e Marcus Paulo (chapa 10).

Segundo Thaynan Galvão, presidente da Comissão Eleitoral, todas as medidas para garantir a segurança e transparência do processo estão sendo tomadas. “Para assegurar a lisura do pleito, é criada a Comissão Eleitoral. Desde o início nós organizamos todo o processo eleitoral, julgamos impugnações, julgamos pedidos de inscrições e analisamos a regularidade das documentações apresentadas para garantir uma eleição legítima e segura”, afirma,.

Neste ano o pleito conta com nove seções eleitorais, distribuídas nas cidades de Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Sena Madureira; Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Os profissionais aptos a votarem (em situação adimplente até 30 dias antes das eleições) poderão se dirigir à seção eleitoral que esteja na regional do seu endereço profissional que foi cadastrado no sistema da Ordem.

Para ver a seção eleitoral do seu municípios, acesse oabac.org.br/eleicoes21/ ou entre em contato com a Secretaria da Ordem para sanar outras dúvidas: 68 99958-7076.