A Prefeitura de Brasiléia realizou uma grandiosa festa em comemoração ao Dia das Crianças, nesta sexta-feira, 11, na Praça Hugo Poli, com diversas atividades recreativas e culturais, como: teatro, música, dança, pintura facial, sorteios brindes, distribuição de pipoca, doces, bolos e brinquedos para todas as crianças que estiveram presentes na atividade.

A grande atração da noite foi o grupo de teatro Cia. D`Arte com diversos personagem com o Mickey e Minie, que arrancou gargalhada de todos.

A D. Raimunda Guimarães, 72 anos participou da festa e falou o quanto foi maravilhosa.

“Foi uma festa muito bonita eu nunca vi uma festa tão linda e animada. Parabéns à Prefeita Fernanda Hassem, só temos que agradecer temos uma prefeita menina com uma administração maravilhosa. Parabéns pra toda equipe que fez essa festa maravilhosa”, destacou.

A Prefeita Fernanda Hassem falou da alegria em realizar a festa para as crianças. “Que alegria, a Praça Hugo Poli cheia de crianças, os pais, os avós vieram e trouxeram suas crianças. Agradeço as famílias que atenderam nosso convite, para que seus filhos pudessem se divertir, ganhar presentes e participar de diversas atividades recreativas e culturais. Foi uma festa preparada com muito carinho, pela nossa equipe para as crianças. O que a população deseja do poder público é que possa trabalhar na garantia de direitos das nossas crianças, educação digna, saúde de qualidade, um lugar digno para viver, e temos trabalhado todos os dias para que isso aconteça. Tenho meu coração grato a Deus e todas as crianças pelo carinho. Parabéns a todas as crianças pelo seu dia.” finalizou.

Participaram da festa além da prefeita Fernanda Hassem, o Presidente da Câmara Rogério Pontes, vereadores Edu, Mário Jorge, Marquinhos e Rozevete e toda equipe da prefeitura que esteve empenhada na realização dessa festa.

