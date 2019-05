Foram disponibilizadas 250 vagas para soldado e soldado músico da Polícia Militar no certame que convocou os aprovados no mês de abril deste ano. Esta semana, iniciaram as inscrições para o curso de formação de soldados. A aula inaugural está prevista para o dia 31 de maio.

Até agora, foram preenchidas 247 vagas e mais de 200 dos convocados já compareceram ao Centro Integrado de Ensino e Pesquisa (CIEPS), para se inscreverem no curso de formação. A data de encerramento das inscrições é 24 de maio.

“Essa contratação de militares é de suma importância para a Policia Militar do Acre. Vamos conseguir promover um serviço de melhor qualidade à população”, disse o diretor de Ensino da Polícia Militar, Tenente Coronel Giovane Galvão.

O curso terá duração de nove meses, sendo dividido em aulas práticas e teóricas, 1.600 horas serão aproveitadas em sala de aula e as outras 300, serão em forma de estágio prático-operacional.

“Todos os prazos planejados estão sendo cumpridos e temos certeza que logo esses novos policiais estarão estagiando nas ruas do estado, trazendo o reforço do policiamento e ajudando a reduzir os índices de violência”, enfatizou Ezequiel Bino, Comandante-geral da Polícia Militar do Acre.

