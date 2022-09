Mais de 24 mil bebês e crianças devem vacinar contra a poliomielite na cidade

Por

Um vídeo exibido no programa Gazeta Alerta, na TV Gazeta, afiliada da Rede Record, mostra um homem sendo covardemente agredido por um policial militar. As imagens foram gravadas no último domingo, dia 4 de setembro, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral.

Mas imagens é possível ver a vítima, identificada como Francisco Bezerra, sendo puxada e jogada contra o muro de uma casa pelo militar, que chega a apontar para a câmera de segurança do local. É possível ver ainda que o militar desfere pelo menos cinco tapas no rosto do microempreendedor, enquanto outros sete militares assistem a cena sem esboçar qualquer tipo de reação.

A vítima, contou à reportagem da TV Gazeta que já havia sido abordado anteriormente pela mesma guarnição, e que na ocasião chegou a ser levado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) após se recusar a desbloquear o seu celular, sob a alegação que no aparelho havia fotos intimas dele e de sua esposa.

“Estava chegando em uma festa e esses mesmo policiais me abordaram e me deram bicudos (chutes). Mandaram eu desbloquear meu celular, mas não debloqueei porque tinham fotos intimas minha e da minha mulher, então me levaram preso para a Defla, onde fiquei o resto da noite detido, mas no outro dia fui liberado”, disse.

Francisco Bezerra disse ainda que foi ameaçado de morte pelo militar caso as imagens das câmeras de vídeo vazasse e que os companheiros do agressor chegaram adentrar no imóvel e apagaram as imagens, mas essas estavam salvas no celular do dono do imóvel.

Em nota, o Comando-geral da Polícia Militar do Acre afirmou que pediu abertura de procedimento investigatório que objetiva apurar a conduta dos militares para adotar as medidas legais cabíveis.

Na nota o Comando ressalta ainda que não compactua com qualquer tipo de desvios de conduta, praticas abusivas, ilegais e arbitrárias por parte de seus integrantes, enfatizando também que o objetivo primordial de suas ações é evitar praticas criminosas e resguardar a segurança dos cidadãos.

Clique na foto e veja o vídeo que mostra pequeno comerciante sendo agredido por policial militar no Acre e Comando Geral determinará investigação do caso.

