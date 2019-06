Mais de 35,5 mil servidores públicos do Acre devem ficar atentos para a realização do recadastramento. O processo é feito para atualizar informações sobre os locais de trabalho e os serviços desenvolvidos pelos servidores.

O decreto que determina a atualização dos dados cadastrais e funcionais dos servidores estaduais foi publicado na edição desta segunda-feira (24) do Diário Oficial do Estado (DOE). ____________

Conforme o governo, as informações devem ser lançadas na folha de pagamento e no sistema estadual de gestão de pessoas. Em seguida, vão servir de base para a implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

____________ O decreto determina que o recadastramento deve ser feito, obrigatoriamente, por servidores de cargos de provimento efetivo, comissionado e temporário, civis e militares, inclusive agentes políticos.

A medida também é obrigatória para servidores que se encontrem cedidos, afastados ou licenciados. Ainda de acordo com a publicação, os servidores inativos e pensionistas, além dos estagiários e terceirizados não precisam fazer o procedimento.