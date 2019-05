Depois do pouso forçado, um incêndio atingiu a aeronave. Uma TV russa registrou o pouso da aeronave com muita fumaça. Os passageiros evacuaram a aeronave em rampas de emergência.

UPDATE: Aeroflot #SU1492 footage shows the Sukhoi Superjet bounced on initial touchdown followed by an even harder 2nd ground contact during which the undercarriage collapsed and a fire broke out. There is no visible fire before that point. pic.twitter.com/eIaqmJk8uC

— JACDEC (@JacdecNew) May 5, 2019