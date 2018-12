“Tivemos uma redução de 16%, mesmo com essa quantidade de mortes ainda temos uma redução de 16% do ano anterior. Então, é um trabalho intenso de educação no trânsito e fiscalização também. Fazemos campanhas educativas e de fiscalização, mas as pessoas não têm consciência e, na maioria das vezes, tem a questão do álcool. Mesmo com a lei que passou no Congresso que vai ser um crime inafiançável, as pessoas ainda acham que beber e dirigir dá certo”, destacou.