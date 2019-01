Mais de 400 bolsistas que desenvolvem suas atividades no Instituto Dom Moacyr, que foi extinto e deslocado por Decreto para Secretaria de Educação nesta sexta-feira, 18, conforme consta na edição do Diário Oficial, estão em estado de desespero sem ter perspectiva de terem seus pagamentos referente ao mês de janeiro efetivados.

Segundo apurou o sitio ac24horas, os bolsistas que trabalham na Unidade administrativa localizada na Cidade do Povo estão ‘largados”. Enquanto isso o prédio está literalmente abandonado, já tendo inclusive ocorrido diversos furtos de bens públicos. Da mesma forma está acontecendo com as escolas que são vinculadas ao Instituto.

O ac24horas procurou o governo do Acre, que informou que o IDM mudou de nome, o que dificulta a continuação de convênios como o Pronatec. “O assunto está sendo resolvido, segundo o secretário de educação até a semana que vem uma solução será encontrada”, disse a assessoria.

Porém a assessoria informa que o convênio com o Pronatec não foi perdido. “É uma questão de readequação, que está sendo feita e tudo vai continuar funcionando, só que será pelo novo Instituto, que precisa estar vinculado à uma secretaria”, disse.

“O prazo que o secretário deu foi até a semana que vem a situação jurídica será resolvida, a partir daí será encaminhada à questão dos pagamentos”, disse.

Nesta sexta-feira, 18, com duas canetadas, o governador Gladson Cameli extinguiu o Instituto Dom Moacyr, criado na gestão de Binho Marques (PT) para promover a educação técnica e profissional no Estado do Acre. Chefe do Palácio Rio Branco publicou o decreto 66, deslocando, no âmbito da administração pública estadual direta e indireta, todas as atribuições e competências relativas à educação profissional e tecnológica para a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte. No ano passado, Gladson já havia transformado o IDM em Instituto de Assistência e Inclusão Social (IAIS).

