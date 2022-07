Mais de 45% da população do Acre está abaixo da linha da pobreza, diz estudo da FGV

Por Luis Carlos Moreira Jorge

“FOI AFRONTOSA, uma falta de respeito à minha candidatura e aos aliados”. Essa foi a reação do candidato ao governo pelo PSB, deputado Jenilson Leite, à entrevista do ex-senador Jorge Viana (PT) se colocando praticamente como candidato ao governo, hoje, no programa do jornalista Itaan Arruda, na TV-GAZETA.

Para Jenilson, o problema do Jorge Viana é o ego, ele não se sente representado em nenhuma candidatura de um aliado. A entrevista do petista simplesmente colocou a candidatura do Jenilson num plano inferior, ao trazer também para o debate majoritário o nome do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), que até aqui vinha fazendo uma campanha para deputado estadual.

Segundo informação repassada ontem ao BLOG por um expoente do PT, o que levou o partido ao focar mais incisivamente na disputa do governo, foi a escolha da Márcia Bittar (PL) para ser a vice na chapa do governador Gladson Cameli. Acham que, com a escolha da Márcia, abriu-se um flanco grande na chapa do Gladson para críticas da oposição. Muito magoado por não ter sido avisado da nova decisão do PT, ainda assim o deputado Jenilson Leite (PSB) destacou ao BLOG de que este comportamento de desprezo ao seu nome, não lhe fará mudar de meta que, é de ser candidato ao governo.

“Minha candidatura está mantida com ou sem o PT”, enfatizou o parlamentar ao BLOG.

