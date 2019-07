Guarnições do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) apreenderam durante os serviços da noite de terça-feira (09) e manhã desta quarta-feira, 10 de julho, duas armas de fogo, em bairros distintos da capital.

O primeiro armamento, uma pistola 9 milímetros com 27 munições, foi apreendida no bairro Jorge Lavocat, após abordagem de rotina de guarnições do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO). Quatro pessoas foram presas no local.

O segundo armamento, um revólver com cinco munições intactas, foi apreendido no bairro São Francisco, após abordagem de rotina do Grupamento de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM). Uma pessoa foi presa e encaminhada à Delegacia.

