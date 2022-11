Mais um caso suspeito de varíola dos macacos é descartado no Acre; veja atualização

O governador Gladson Cameli concedeu entrevista ao programa Headline News, da TV Jovem Pan News, na noite desta segunda-feira, 31. Reeleito no primeiro turno das eleições com 56,75% dos votos válidos, o gestor foi questionado sobre os maiores desafios a serem superados nos próximos quatro anos de mandato.

“Em 2018, a grande pauta era segurança pública. Avançamos muito, principalmente, no cuidado das nossas fronteiras e redução do número de mortes, em nosso estado. Agora, o grande desafio que tenho pela frente é diminuir o alto índice de desemprego. Preciso gerar emprego e renda para que a população possa ter oportunidades de trabalho”, disse.

O governante acreano comentou o resultado do segundo turno das eleições e a relação que manterá com o próximo presidente da República, a partir de 2023.

“Foi feita a vontade da maioria da população. Eu sou governador de um estado e represento um milhão de habitantes. Precisamos do apoio do governo federal. Vou sentar com o presidente, assim como irei procurá-lo e participarei de qualquer convocação do presidente da República aos governadores. Não posso colocar política acima de um estado”, declarou.

Cameli também falou a respeito dos bloqueios de rodovias em todo o país e assegurou o cumprimento, por parte do Estado do Acre, da decisão judicial que determina o fim das interdições. “Já pedi que as nossas forças militares respeitem a ordem da justiça. Temos que achar um entendimento com os caminhoneiros para que milhões de brasileiros não sejam prejudicados”, enfatizou.

