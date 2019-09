Na manhã desta segunda-feira, 23, o presidiário Henrique Félix, conseguiu fugir do Fórum Criminal, localizado na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul. Ele foi recapturado e levado de volta ao Complexo Penitenciário do Juruá.

Henrique foi levado do Complexo Penitenciário do Juruá para o Fórum pela Polícia Militar, responsável pelas escoltas em casos como esse e também foi recapturado pela PM.

Em julho deste ano, um preso, José Luís, que seria membro do Comando Vermelho, também fugiu da Cidade da Justiça logo depois de prestar depoimento. A escolta também era feita pela Polícia Militar.

Zé Luís foi preso em Cruzeiro do Sul em dezembro do ano passado, por roubo e por trocar tiros com a polícia. Foi encaminhado para Rio Branco por ser considerado perigoso, voltou para uma Audiência de Custódia no Fórum em Cruzeiro do Sul e deveria ser levado de volta para Rio Branco novamente. Até agora ele não foi recapturado.

