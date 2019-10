O vice-governador Major Rocha reagiu aos ataques petistas contra o governo de Gladson Cameli proferidos durante congresso do PT realizado neste fim de semana no Palácio do Comércio em Rio Branco.

O tucano usou seu Facebook para se pronunciar por meio de um vídeo.

“Ao que parece os petistas continuam com a mesma empáfia que os levou à maior derrota de sua história. Os petistas que se julgavam acima do bem e do mal hoje idolatram um criminoso. Criminoso esse que eu tive o privilégio de iniciar a denúncia que o levou a duas condenações. A verdade é que a derrota não fez com que o PT calçasse a sandália da humildade, que fizesse uma autocrítica e procurasse culpado, mas não num governo que está começando agora, que começou no dia 1 de janeiro, mas nos seus próprios erros, na sua própria arrogância”, afirmou.

Durante o congresso do PT, os dois deputados estaduais petistas, Jonas Lima e Daniel Zen, foram ácidos na crítica ao atual governo. Zen, que é líder do PT na Assembleia Legislativa, disse que o governo comete molecagens na relação com o parlamento. Jonas Lima afirmou que Gladson não tem caráter e palavra.

Major Rocha recorda que o atual governo herdou um Estado completamente falido com obras milionárias inacabadas, segurança e saúde na precariedade e uma população mais pobre.

“Esse governo que está começando agora ele tem a responsabilidade de corrigir os 20 anos de desgoverno do PT. 20 anos que deixaram o Acre mais pobre, mais violento, mais endividado. Empreendimentos que consumiram milhões e bilhões até como a BR-364, como a ZPE, o Rua dos Povo, a fábrica de camisinhas, a fábrica de laminados de Tarauacá, a Peixes da Amazônia. Esse governo que está começando é quem tem que fazer isso: corrigir os 20 anos do PT. E os ex, os ex-deputados, ex-governadores, ex-deputados, esses ex que foram varridos da política acreana, parece que ainda não entenderam o recado das urnas.”



