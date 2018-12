Major Rocha, deputado estadual e vice-governador eleito no Acre, está ganhando destaque na imprensa nacional. Primeiro porque será um dos poucos membros do legislativo que passará para o executivo, a exemplo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Segundo, porque a expulsão de Aécio Neves do PSDB está sendo discutida e o deputado federal pelo Acre tomou a frente, sugerindo a “pena” ao deputado que não conseguiu se eleger e continuar na vida política.

Vários sites já citam o nome de Rocha. Um colunista da Folha de Pernambuco, um dos maiores sites do Nordeste, foi o que pegou mais pesado: “Tancredo estaria morrendo de vergonha do neto Aécio”, afirmou Inaldo Sampaio no título de sua coluna, edição desta quarta-feira (26).

“Tancredo Neves estaria hoje morrendo de vergonha se tivesse tido oportunidade de ver o neto, Aécio, que ele preparou a vida inteira para ser político, sendo investigado pela Polícia Federal e o Ministério Público pela suposta prática de crimes que ele jamais imaginou […] Hoje, é uma espécie de cadáver insepulto. Teve pouco mais de 100 mil votos para deputado federal e até sua expulsão do partido está sendo defendida por um deputado que se elegeu vice-governador do Estado do Acre”, publicou.

Sites como O Antagonista e Folha de São Paulo também citaram o caso essa semana.