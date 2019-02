Na manhã desta terça-feira, 19, Major Rocha participou de um ato realizado por servidores do Pró-Saúde em frente à Casa Civil, no Centro de Rio Branco. Para o governador em exercício, a permanência dos servidores é de fundamental importância para a continuidade do atendimento a população na Rede Pública de Saúde.

Rocha defendeu o diálogo e garantiu que a atual gestão não vai fugir da responsabilidade de encontrar uma saída, por meio legais, para a permanência dos funcionários do Pró-Saúde.

Como medida, o governador em exercício anunciou uma auditoria para apurar diversos servidores do Pró-Saúde que recebem altos salários, porém, não são especializados para atuarem na área da Saúde.

“Existem muitos casos de pessoas que não têm nenhuma ligação com a área da Saúde e que recebem salário de até R$ 20 mil e, talvez, este tenha sido o principal problema do Pró-Saúde. Isso já está sendo corrigido e sugerimos que uma auditoria seja feita para investigar essas nomeações”, explicou o governador em exercício.

Comprometido com o futuro dos trabalhadores, Major Rocha confirmou presença em uma reunião na tarde desta terça-feira no Ministério Público do Trabalho com representantes dos funcionários do Pró-Saúde e de sindicatos ligados a Saúde. O principal assunto do encontro será o adiamento das primeiras demissões a partir de março.

“Vamos procurar, hoje, a procuradora do Trabalho para tentar prorrogar esse prazo enquanto a PGE estuda uma solução definitiva para a permanência dos servidores porque não podemos ter soluções passageiras que trazem mais insegurança que segurança e vamos trabalhar para encontrar esta saída. Estou muito esperançoso que vamos encontrar a solução definitiva para o Pró-Saúde do Acre”, pontuou.

