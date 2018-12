O deputado Federal major Rocha (PSDB), participou de um reunião com o representante do IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura no Brasil, Hernán Chiriboga.

Presentes na reunião, o Consultor, Herbert Eugenio Araújo Cardoso, o Administrador, Maximiliano Saudade e o Coordenador Técnico, Heithel Souza Silva, todos do IICA, além dos técnicos do MAPA, Anderson Xavier Simões e Rodolfo Piovezan.

O IICA, com representação em 35 países, tem a agricultura como prioridade, busca o desenvolvimento agrícola sustentável e o bem-estar rural das Américas.

Na ocasião, Hernán Chiriboga, colocou à disposição do novo governo estadual, a capacidade técnica do Instituto e os projetos já aprovados pelos órgãos federais. O IICA, dentro de suas possibilidades, realizará estudos para capacitação do produtor e acordos de cooperação técnica para a agricultura.

O Vice-Governador do Acre eleito, Major Rocha, explanou a dificuldade encontrada pela gestão que se inicia em 1º de janeiro.

“Nos últimos 20 anos, o setor produtivo ficou estagnado, o governo petista colocou diversas dificuldades para a agricultura, impedindo o crescimento da produção e obrigando o Acre a comprar tudo o que consome.”

Rocha, finalizou a reunião, agradecendo a disponibilidade do IICA, do MAPA, e afirmou o compromisso com o desenvolvimento do Acre.

“Temos uma das maiores biodiversidades do planeta, terra farta para agricultura e fatores climáticos altamente favoráveis. Incentivaremos a produção agrícola, dando oportunidade ao homem do campo e aquecendo a economia local.”

