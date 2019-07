Getúlio Azevedo defendeu a integração entre os órgãos de Segurança Público no enfrentamento ao crime

O vice-governador do Estado, Major Rocha, acompanhou nesta quarta-feira, 11, a solenidade que conduziu o inspetor Getúlio Azevedo como novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre.

Major Rocha citou o esforço que a gestão estadual tem implementado para a redução dos índices de criminalidade em todo o Estado. Somente no registro de crimes contra a vida, a queda chega a 35,19% nos últimos seis meses em comparação ao mesmo período do ano passado.

O vice-governador lembrou que um grupo especial está sendo criado para combater os delitos transfronteiriços e que o suporte da PRF será fundamental para mais este duro golpe contra a criminalidade.

“Vamos buscar essa integração de todos os órgãos de Segurança Pública para que possamos combater e levar a tranquilidade para as famílias acreanas e sabemos que o caminho para enfrentar a criminalidade é através da parceria”, pontou o vice-governador.

Azevedo substitui o policial rodoviário federal Nelis Newton e torna-se o terceiro superintendente da PRF no Acre. Durante sua fala, Getúlio falou sobre os principais desafios à frente da instituição.

“O desafio que se apresenta, seguramente, nós o venceremos com a união de todos os integrantes da PRF no Estado do Acre e a busca de ações integradas com os órgãos de segurança é o remédio que nos servirá e nos conduzirá ao êxito”, explicou.

Natural de Ipixuna(AM), Azevedo ingressou na PRF em 1987, no estado de Rondônia. Em 1994, foi transferido para o Acre onde chegou ao cargo máximo de chefe da 5ª delegacia da PRF, em Rio Branco. Desde 2013 atuava na 21ª Superintendência da PRF, em Porto Velho, onde assumiu a função de superintendente substituto da unidade regional.

