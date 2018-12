O deputado estadual Wherles Rocha ( PSDB), vice-governador diplomado do Acre, entrou com um requerimento junto à direção nacional do PSDB pedindo a expulsão do ex-presidenciável Aécio Neves do partido.

Rocha alegou que Aécio Neves, envolvido em inúmeros escândalos, causa constrangimento aos tucanos.

“Não adianta falar de corrupção se dentro do partido temos essa ferida aberta. Não podemos conviver com isto. Ele é o nome em mais evidência e talvez seja o responsável pelos baixos resultado do PSDB a nível nacional”, diz.

Rocha frisou, ainda, que há outros casos de expulsão que estão sendo avaliados pelo partido.

