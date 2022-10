Manifestantes contrários ao resultado das urnas bloqueiam a BR 317 sentido Peru

Bloqueio muda de local na Estrada do Pacífico saindo da zona urbana de Brasiléia

O primeiro bloqueio erguido na BR 317 (Estrada do Pacífico), no km 3, sentido ao município de Assis Brasil que faz fronteira com a Bolívia e o Peru, na manhã desta segunda-feira, dia 31, teve uma mudança de local no período da tarde.

Segundo os organizadores que ainda não aceitaram a decisão do pleito para presidente do Brasil que aconteceu neste domingo, dia 30, a mudança se deu pelo fato de estarem muito dentro da área urbana, próximo a bairros localizados na parte alta da cidade.

Como foi avisado e de estarem de acordo com os patrulheiros rodoviários (PRF), a cada hora estarão liberando alguns veículos de porte médio e pequeno. Estão dando prioridade para ambulâncias, idosos, doentes, grávidas e veículos com alimentos, para poderem passarem.

A causa do bloqueio como havia informando ante, dar-se-á, ao resultado da eleição ocorrida no último domingo que deu a vitória para o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luís Inácio Lula da Silva, fato esse contestado pelos manifestantes.

Um vídeo que foi divulgado nas redes sociais no decorrer do dia, mostra um homem anunciando uma nova barreira na BR 317, já nos limites do município de Senador Guiomard. O motivo também seria protesto contra os resultados das eleições.

“Estamos aqui na Fazenda Nitheroy e vamos fechar tudo, não vai passar mais nada neste dia 31 de outubro, um dia depois da eleição fraudada do presidente Bolsonaro”, diz em vídeo.

Já por volta das 16 horas, a Estrada da Borracha, que liga a BR 317 para a cidade de Xapuri, também foi bloqueada na entrada ao lado do posto de gasolina e do posto da Polícia Rodoviária Federal – PRF.

A Polícia Rodoviária Federal informou que oficialmente só há, por enquanto, a confirmação da interdição no quilômetro 298 em Brasileia.

