O 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Manoel Morais (PSB), dará posse aos novos deputados estaduais e, em seguida, presidirá a eleição da nova Mesa Diretora no dia 1º de fevereiro em horário regimental, ou seja, às 10h. A informação é da assessoria da Assembleia Legislativa.

De acordo com o Regimento Interno da Casa, o deputado Manoel Morais foi reeleito e, nesse caso, será ele a presidir a sessão, já que o mandato do atual presidente, Ney Amorim (sem partido) se encerra no dia 31. Logo após a posse, a sessão será suspensa para que se organize a eleição da Mesa que vai administrar o Poder nos próximos dois anos. Segundo o sitio ac24horas apurou que o nome do deputado Nicolau Junior (PP) deverá ser confirmado na presidência.

A eleição para a 1ª Secretaria, hoje ocupada por Morais, está sendo disputada dentre os deputados Luís Gonzaga (PSDB) e o emedebista novato na Aleac, deputado eleito Roberto Duarte. Pelo que foi apurado, a decisão se dará em votação não secreta. Os demais cargos serão usados como moeda de negociação com os demais partidos.

