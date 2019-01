O governador Gladson Cameli nomeou Manoel Pedro de Oliveira Gomes para a direção da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour – FEM, na manhã desta segunda-feira, 7.

Manoel Pedro, o Correinha, é servidor da FEM há 33 anos e fala de estar feliz em assumir essa função, mas que será um desafio. “Todo novo governo tem seus desafios, e este governo é de desafios e será o nosso desafio, o de oferecer todas as condições para os fazedores de cultura, buscando parcerias, envolvendo toda a sociedade, dando um olhar especial a esse setor tão importante.”

Avaliando a situação dos museus, bibliotecas, cineteatros, espaços culturais, salas de leituras e outros, o diretor presidente ressaltou que alguns espaços estão prontos para a visitação do público, como por exemplo, o Museu da Borracha e o Memorial dos Autonomistas reinaugurados recentemente, mas muitos espaços precisarão passar por reformas. “A minha preocupação é com os fazedores de arte, pois temos profissionais da música, da dança, teatro, artes plásticas e não temos hoje espaço para esses artistas. Temos espaços para a visitação, mas os espaços para a promoção de cultura precisam ser visitados e avaliados.”

Correinha revelou que está visitando todos os espaços e avaliando os danos de cada prédio e o que pode ser feito. Destacou que está com seu gabinete provisório na Usina de Artes, João Donato, mas seu espaço administrativo estará no prédio da FEM e pondera que muito precisa ser feito. “Muitos são os problemas e muito se avançou, mas a cultura estagnou e precisa voltar a se fortalecer. Precisamos sensibilizar outros organismos para que os nossos espaços voltem a fazer cultura. Minha primeira meta é devolver aos fazedores de cultura os espaços, desobstruir todos os espaços.

Quem é Manoel Pedro?

Manoel Pedro nasceu em Rio Branco-Ac e é formado em pedagogia. Trabalhou como assessor de comunicação da Sanacre, coordenador de planejamento e administração no governo Flaviano Melo, Coordenador de Recursos Humanos da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto do Estado do Acre – FDRHCD, secretário de administração e financiamento do município de Xapuri, assessor parlamentar, presidente municipal do PPS e Presidente do PSDB/Acre.

FEM

A Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour – FEM, criada pela Lei Complementar Estadual nº 61/1999, é o órgão gestor da política cultural do Estado do Acre e entidade coordenadora do Sistema Estadual de Cultura.

Suas competências estão dispostas na sua lei de criação, em seu estatuto e na Lei que institui o Sistema Estadual de Cultura. Suas atribuições compreendem a formulação e execução da Política Estadual de Cultura que abrange as diferentes áreas e segmentos artístico-culturais, tais como: patrimônio histórico e cultural; livro, leitura e literatura; artes; fomento a projetos culturais comunitários; diversidade socio cultural e ambiental.

Comentários