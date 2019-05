Assessoria – FEM

O Presidente da Fundação Elias Mansur – FEM, Manoel Pedro (Correinha), esteve em Brasília (DF) para participar da 1ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais de Cultura, que ocorreu nos dias 23 e 24 de Maio, no Museu Nacional, em Brasília.

Na pauta do Fórum, as políticas públicas de cultura e as leis de apoio e fomento ao setor cultural do país.

Na quinta-feira, 23, o debate que abriu o encontro foi acerca do cenário nacional de políticas culturais e o papel do Fórum. À tarde, o secretário Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, tratou das políticas culturais e o financiamento, apoio e fomento ao setor, com enfoque na Lei Rouanet, Fundo Nacional de Cultura (FNC) e na pauta federativa, acompanhado de José Paulo Martins, da Sefic/Sec/MC.

Já na sexta-feira, 24, Christian de Castro Oliveira, diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), palestrou sobre o tema: Arranjos Regionais e linhas de financiamento e fomento da Ancine.

Manoel Pedro, salientou a grande importância do Fórum para a cultura local.

“Estamos felizes por este momento, hoje nosso estado atravessa uma grande crise no aspecto cultural, onde por anos a cultura sofreu uma anestesia, fragilizando assim a nossa cultura como os fomentadores e fazedores de cultura. Sai daqui com muitas esperanças que em breve nosso estado e nosso país vai voltar a fazer cultura e valorizar os nossos artistas e logico nossos pontos de cultura”, destacou o presidente.

A escolha para a 1° vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura da região Norte

Durante o Fórum foram escolhidos os representantes regionais do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, o Acre, por meio do presidente da FEM, Manoel Pedro conquistou um importante espaço dentro do Fórum da Região Norte, como 1° vice-presidente regional.

“Conseguimos um assento muito importante dentro Fórum Regional, isso possibilitará nos abrir muitas portas em todo o país no tocante a fazer cultura, será um canal de ligação entre o Acre e os grandes fazedores de cultura do país”, revela Correinha.