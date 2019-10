Os moradores de bairros em Rio Branco, Sena Madureira, Bujari, Plácido de Castro, Xapuri, Porto Acre, Rodrigues Alves, Senador Guiomard e Vila Campinas se preparem que os próximos dias vai ser de falta de energia.

Tudo isso por conta de manutenção na rede de distribuição. Segundo a Energisa Acre, o objetivo é melhorar a qualidade do serviço.

Nesta quarta-feira, dia 23, haverá, interrupção do fornecimento de energia, nos seguintes locais:

Sena Madureira: Rodovia BR 364, Ramal 7 de setembro, Ramal Antônio Nana, Ramal Antônia Sales, Ramal Boa Vista, Ramal do 15, Ramal do Ari, Ramal do Caroço, Ramal do Km 25, Ramal do KM 25 Sentido Bujari, Ramal do Man, Ramal do Mateus, Ramal do Ouro, Ramal Edilza Carneiro, Ramal Geninho Bartolomeu, Ramal Kazumba e Ramal Toco Preto. Horário: 9h às 13h.

Bujari: Rodovia BR-364, nº. 54105 a 91207. Horário: 9h às 13h.

Plácido de Castro: Horário: 14h às 18h. Bairro Plácido de Castro: Beco Francisco Manoel Galdino, Rua Francisco Carneiro Barros, Rua Monteiro Oliveira, Rua Joaquim Rodrigues; Landin, Rua Luiz Gonçalves Pinto e Rua Projetada 17; Bairro São Cristovão: Rua Mario Jose do Nascimento; Horário: 8h às 12h. Bairro São Cristovão: Rua Projetada; Bairro Pantanal: Rua Projetada10; Centro: Rua Álvaro Mendonça da Silva; Bairro Plácido de Castro: Rua Francisco Ribeiro de Melo e Rua Nelson de Souza Nery.

Xapuri: Bairro Sibéria, Ramal Alegria. Horário: 9h às 13h.

Já na quinta-feira, dia 24, novas localidades ficam sem energia elétrica.

Rio Branco: Bairro Adauto Frota: Ramal da Michele. Horário: 08h30 às 12:30.

Bujari: no Ramal Bujari. Horário: 9h às 13h.

Porto Acre: Vila do V, no Ramal do Bujari, Ramal Bom Acesso e Ramal Dois Irmãos. Horário: 9h às 13h.

Plácido de Castro: Horário: 8h às 12h. Bairro São Cristovão: Rua Projetada 01, Rua Projetada 03, Rua Projetada 05; Bairro Plácido Castro: Rua Domingos Galdino, Rua José Joaquim Pereira e Rua Francisco Monteiro Oliveira; Horário: 14h às 18h. Bairro Centro: Rua Zuíla Ferreira de Freitas; Bairro Rapirra I: Rua Valter Dário de Lima, Rua Maria das Graças da Silva; Bairro Pantanal: Rua Pantanal, Rua Amélia Ferreira, Rua João Daniel Damasceno; Bairro Mutirão: Rua José Gabriel da Costa; Bairro Plácido de Castro: Rua Marlene de Carvalho, Rua Olimpo Silva Gomes, Rua Epaminondas Jácome, Rua Vicente Carneiro de Souza e Avenida Diamantino Augusto de Macedo.

Xapuri: Bairro Sibéria no Ramal da Alegria. Horário: 9h às 13h.

Rodrigues Alves: Ramal Boa Vista e Ramal Barra do Jardim. Horário: 8h às 12h.

Sena Madureira: Bairro Centro: Rua Siqueira Campos; Bairro Ana Vieira: Rua

Francisco Adaltivo Bezerra e Bairro Neném das Neves: Travessa Antônio Amaro

e Rua Siqueira Campos. Horário: 8h às 12h.

Por fim, na sexta-feira, 25, a Energisa informa que o corte de energia acontece nos seguintes locais:

Rio Branco: no Bairro Baixa Verde: Rodovia BR 364; Bairro Alto Alegre: Ramal Canta Galo. Horário: 8h às 12h.

Xapuri: no Bairro Sibéria: Ramal Simitumba e Ramal Pimenteira; Ramal Japão, Ramal do Cubio, Ramal Dois Irmãos e Ramal São Sebastião. Horário: 9h às 13h.

Senador Guiomard: Bairro Nova Aldeia: Ramal Catuaba, Ramal São João, Ramal

Eletrônico, Ramal Zé Vaqueiro e Ramal Nova Aldeia II; Estrada AC400 e Ramal da

Dona Emília. Horário: 8h às 12h.

Vila Campinas: Estrada BR 364, nº. 1563. Horário: 8h às 12h.

Os consumidores também podem entrar em contato para mais informações pelo Tele Atendimento, 0800 647 7196.

