Segundo o estudo feito pela equipe de governo, mais de 200 veículos estavam desaparecidos

Neste fim de semana mais uma máquina de propriedade do governo foi recuperada. Desta vez, o patrimônio oriundo de recursos públicos estava escondida em uma propriedade rural, no município de Brasileia, no interior do Acre.

A informação da apreensão do maquinário, foi encaminhada nesta segunda-feira (21). Segundo informações, o veículo será levado a leilão, juntamente com outros apreendidos.

As primeiras notícias sobre equipamentos e máquinas adquiridos pelo governo em posse de particulares ou até mesmo ocultos em algumas fazendas do Estado, foram descobertos logo após as eleições de 2018.

Um levantamento realizado pela Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) apontou a localização de máquinas adquiridas em 2012, e que estavam desviadas de sua finalidade para a qual foram adquiridas. Segundo o estudo feito pela equipe de governo, mais de 200 veículos estavam desaparecidos, no entanto, alguns já foram localizados e recuperados.

Comentários