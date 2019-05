Na reunião da bancada do PSDB desta terça-feira (14/05), a Deputada Federal Mara Rocha se manifestou em defesa da manutenção da COAF no Ministério da Justiça

Segundo a parlamentar acreana, “ o Coaf é uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro – crime que consiste na prática de disfarçar dinheiro de origem ilícita e deve, portanto, permanecer no Ministério da Justiça”.

Antes sob comando do Ministério da Fazenda, o órgão foi transferido para a alçada do MJ com a edição, pelo presidente Jair Bolsonaro, da medida provisória 870/2019, que reestruturou o governo.

Entretanto, na última quinta-feira (09/05), a comissão mista resolveu retirar o COAF do Ministério da Justiça, aprovando sua transferência para o Ministério da Economia.

“Essa decisão foi equivocada e precisa ser corrigida em plenário, pois compreendo que só conseguiremos enfrentar a corrupção se contarmos com inteligência financeira. Se queremos encontrar, rapidamente, indícios de corrupção, a solução é deixar o COAF sob a alçada do Ministro Moro. Defenderei e votarei para que o órgão permaneça com o Ministério da Justiça”, finalizou Mara Rocha.

A Medida Provisória nº 870, de 2019, deve entrar em votação, no Plenário da Câmara dos Deputados, nos próximos dias.

Comentários