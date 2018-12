A deputada federal eleita Mara Rocha (PSDB) e o futuro secretário de agricultura e pecuária do governo de Gladson Cameli, Paulo Wadt se reuniram na noite da ultima quinta-feira, 13, com técnicos e produtores de leite.

Participaram do encontro o futuro representante administrativo do Sebrae no Acre, Francinei do Socorro, os produtores rurais Carlaile Rodrigues e Angélica Rodrigues, os técnicos Marcos Luckner, Francisco Dantas, Luciano Cezar e Kenedy Lima.

No encontro os técnicos expuseram a real situação do setor produtivo e da bacia leiteira do Acre e falaram sobre os principais entraves que atrapalham o desenvolvimento do setor no estado.

Este é o primeiro contato entre futuro secretário, Paulo Wadt com membros do setor.

Em breve ocorrerá um encontro que reunirá todos os integrantes da cadeia produtiva do leite para definir as ações a serem tomadas visando o fortalecimento da bacia leiteira no Acre.

Paulo Wadt, afirmou que “É preciso dar liberdade para que o produtor rural possa trabalhar e gerar riqueza para o estado.

Mara Rocha reafirmou seu compromisso com agronegócio acreano, um dos seus compromissos de campanha.

“Precisamos com urgência”, colocar nosso estado no caminho do desenvolvimento. Em Brasília vamos buscar apoio junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária para desenvolver o setor produtivo do Acre”, destacou Mara.