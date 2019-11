“Precisamos encontrar uma solução para os pequenos agricultores que estão sendo perseguidos na Resex Chico Mendes e também precisamos encontrar formas de viabilizar o desenvolvimento econômico da Serra do Divisor, acredito que esse trabalho em conjunto, na Câmara e Senado, será importante para fortalecer essa luta”, ressaltou o Senador Márcio Bittar. Os dois parlamentares buscarão agendar uma reunião da Bancada do Acre com o Presidente da República, para tentar sensibilizar a União para a urgência de se discutir a situação da Resex Chico Mendes e do Parque Nacional da Serra do Divisor. “Estou muito feliz de ter encontrado apoio do Senador Marcio para essa luta, de forma a evitar um conflito maior naquela área”, finalizou Mara Rocha. “Muito antes da sua criação, a área que hoje compreende a Resex Chico Mendes sempre teve a presença de pequenos produtores rurais, que ali tinham suas terras regulares, já cultivavam pequenas plantações, criavam rebanhos de gado, e essas famílias não conseguem encontrar sustento nos produtos extrativistas da região e encontram barreiras para permanecer nas atividades em que sempre laboraram”, afirmou Mara Rocha.

No mesmo Projeto de Lei será apresentada a modificação do Parque Nacional da Serra do Divisor, que se tornará uma Área de Proteção Ambiental, o que permitirá a sua exploração econômica.