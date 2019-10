O Deputado Sargento Fahur comemorou a aprovação da emenda: “Fiz questão de apoiar a iniciativa do SISFRON ois acredito que o combate ao tráfico deve acontecer nas fronteiras. Se endurecermos a fiscalização, os centros urbanos serão beneficiados com a diminuição dos crimes relacionados às drogas”.

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), programa estratégico do Exército, já está em operação no Mato Grosso do Sul, entre as cidades de Mundo Novo e Caracol. O projeto emprega tecnologia nacional de ponta, com radares fixos e móveis, antenas (infovias), além de equipamentos como sensores óticos, binóculos de visão termal e câmeras de longo alcance. A estrutura permite que as informações captadas pelos postos de vigilância cheguem em tempo real nos centros de operações, sendo interpretadas e usadas como suporte para a tomada de decisão. Monitoramento integrado

A Assessoria Parlamentar do Exército, que estava presente na Comissão, fez questão de agradecer o empenho da parlamentar acreana: “O SISFRON é vital para o combate ao tráfico de drogas na região amazônica, que se tornou mais grave por conta do sucesso do Sistema Integrado na região de Mato Grosso do Sul, obrigando os traficantes a buscarem outros pontos menos vigiados”, afirmou o Coronel Silva Pena.