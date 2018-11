O senador eleito enfatizou que a privatização de empresas improdutivas será necessária para saldar dívidas

O senador eleito Márcio Bittar (MDB) participou na tarde desta sexta-feira (23) do anúncio oficial de 10 secretários que irão compor o primeiro escalão do governo de Gladson Cameli (PP) a partir de janeiro de 2019. Segundo Bittar, a escolha feita pelo governador eleito do secretariado lhe agrada: “estou satisfeito com todos”.