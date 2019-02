Nesta sexta-feira, o senador Márcio Bittar esteve em audiência com o Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Antônio Futuro, e solicitou apoio e providências para os problemas de alagação que Cruzeiro do Sul está enfrentando.

Segundo informações oficiais, o nível do rio chegou a 13,78 m e a alagação atingiu 28 mil habitantes, deixando 600 desabrigados e mais de 2700 pessoas desalojadas até o momento.

O Secretário-executivo, ainda, informou que fará o encaminhamento das demandas emergenciais para que o secretário nacional da defesa civil tome as devidas providências.

O Senador demandou ações de socorro imediato, de reestabelecimento de serviços essenciais e, principalmente, de assistências às vítimas: fornecimento de água potável, provisão de alimentos, suprimento de material de abrigamento e vestuário, dentre outros.

Na ocasião, também, foram discutidos os problemas comumente causados pela cheia do Rio Madeira ao Estado do Acre. O Secretário-Executivo disse que Agência Nacional de Águas está monitorando o nível do Rio, e que o Ministério já tem um plano de contingência a ser aplicado, caso seja necessário.

Comentários