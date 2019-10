O senador Marcio Bittar (MDB-AC) questionou nesta quinta-feira (17), em Plenário, a falta de comoção social em torno das manchas de petróleo que têm contaminado o litoral do Nordeste brasileiro. O parlamentar disse que o problema é ambiental, da mesma forma que as queimadas na Amazônia. Entretanto, na opinião dele, é nítida a falta de interesse internacional para ajudar o Brasil a solucionar o problema.

Para Bittar, esse cenário só comprova sua tese de que as organizações não governamentais (ONGs) e a Europa não estão preocupadas com a Floresta Amazônica por causa do meio ambiente, e sim por causa do petróleo, do gás e do minério que podem ser encontrados embaixo dela.

— Por que é que as energias do mundo inteiro, WWF, Greenpeace se calaram? Cadê aquele movimento internacional? Cadê os artistas, cantores e as pessoas das novelas? Cadê aquela comoção com o dano ambiental claro que está nas praias do Brasil? Esse silêncio dos que se dizem tão preocupados com o meio ambiente é hipócrita. Vão deixar o Brasil sozinho com um problema que não foi o Brasil quem provocou? — indagou.

Fonte: Agência Senado

