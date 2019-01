O senador eleito Marcio Bittar (MDB) disse nesta terça-feira (1º), durante a posse do governador Gladson Cameli (Progressistas), e do seu vice, Major Rocha (PSDB), que o Acre vive um momento singular de sua história política ante dois governos – o federal e o estadual – que darão a todos a oportunidade de produzir e gerar emprego e renda.

“Estou convencido de que nós, acreanos, vivemos um momento especial. Depois de muitas décadas temos um governo federal que fala a nossa língua sobre a questão do desenvolvimento econômico, a necessidade de preservarmos o meio ambiente e ao mesmo tempo de progredir economicamente, de fazer um acordo econômico com o Peru… Então é um governo [o de Jair Bolsonaro, do PSL] com uma plataforma que incorpora o Acre e a Amazônia”, disse Bittar.

Segundo ele, o novo governo estadual também tem a visão de que o Acre precisa produzir. “Não há como gerar riquezas se o Acre não produz, não tiver economia [ativa]. E não é o governo que faz isso, é a atividade privada”, afirmou o emedebista.

Para Bittar, temos hoje, com o governo estadual, o federal e os três senadores, “uma chance imensa de virarmos a página da estagnação econômica, da pobreza e da violência” e inaugurarmos uma nova fase “de prosperidade e de segurança não só para o Acre, mas para o Brasil inteiro”.