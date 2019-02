O senador da República Márcio Bittar (MDB), se reuniu com o ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro, em audiência pública, em Brasília, com o objetivo de discutir o pacote de medidas de combate ao crime e a corrupção recentemente anunciado pela governo federal.

No encontro, Bittar se colocou à disposição do ministro e do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). “Irei apoiar os avanços do pacote e batalhar pela segurança pública dos brasileiros”, declarou.

O senador aproveitou a ocasião para informar Moro sobre seus projetos de lei para contribuir no combate à criminalidade. Entre as propostas do parlamentar está uma PEC que visa a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. “Tem que reduzir para todos, diferente da lei que foi votada que, visava punir apenas os menores que haviam praticado crime hediondo”, explicou.